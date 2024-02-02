Происшествия 02.02.2024 в 10:30
В Улан-Удэ «Мазда» столкнулась с «Волгабасом»
В аварии травмы получила пассажирка легковушки
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 1 февраля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда Демио» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автобусом «Волгабас». В результате аварии 29-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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