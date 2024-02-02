В Улан-Удэ «Мазда» столкнулась с «Волгабасом»

ДТП произошло днем 1 февраля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда Демио» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автобусом «Волгабас». В результате аварии 29-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была доставлена в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии