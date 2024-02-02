Происшествия 02.02.2024 в 10:55
В Улан-Удэ случайно задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
Как выяснилось, его ищут в Иркутске за угрозу убийством
Текст: Евгения Гармаева
В Железнодорожном районе Улан-Удэ росгвардейцы обратили внимание на мужчину с сумкой, который распивал алкоголь во дворе жилого дома.
При установлении личности гражданин пытался ввести в заблуждение правоохранителей и неправильно называл свои личные данные, путался в дате и месте рождения. Они решили отвезти его в полицию.
Житель задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска.
«При снятии отпечатков пальцев и проверке по информационной базе данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. 32-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от органов дознания. Мужчина подозревается в угрозе убийством в городе Иркутске»,
- сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии