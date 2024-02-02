В Улан-Удэ случайно задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

В Железнодорожном районе Улан-Удэ росгвардейцы обратили внимание на мужчину с сумкой, который распивал алкоголь во дворе жилого дома.

При установлении личности гражданин пытался ввести в заблуждение правоохранителей и неправильно называл свои личные данные, путался в дате и месте рождения. Они решили отвезти его в полицию.

«При снятии отпечатков пальцев и проверке по информационной базе данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. 32-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от органов дознания. Мужчина подозревается в угрозе убийством в городе Иркутске»,



- сообщили в Росгвардии Бурятии.



Житель задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска.





Фото: Росгвардия Бурятии