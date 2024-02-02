Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неверное направление ветра

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанина. Он привлекался за демонстрацию на своем теле татуировок с изображением символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Тату мужчина нанес себе еще в 2013 году.Согласно заключению ФКОУВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказания», татуировки мужчины «расположением штрихов и качеством исполнения позволяют интерпретировать их соответствующим образом в категоричной форме как символику, сходную до степени смешения с символикой организации, чья деятельность признана экстремистcкой и запрещена на территории России».Сам горожанин вину в предъявленном правонарушении не признал. Он пояснил, что никаких экстремистских наклонностей не имеет, а татуировки символизируют направление ветра.Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что вина горожанина в совершении административного правонарушения доказана. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.Постановление суда еще не вступило в законную силу.Ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ - Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.Фото: «Номер один»