Происшествия 02.02.2024 в 12:18
Три человека погибли за сутки на пожарах в Бурятии
Всего с начала года жертвами огненной стихии стали уже 15 жителей республики
Текст: Андрей Константинов
За минувшие сутки на пожарах в Бурятии погибли три человека - мужчины в возрасте 35 и 42 лет и 69-летняя пенсионерка, сообщили в МЧС. Помимо трагических происшествий в Турунтаево и в Танхое, о которых уже рассказывал «Номер один», еще одно возгорание с гибелью человека случилось 1 февраля в СНТ «Талецкий» в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Как сообщили в МЧС, там огонь охватил частный дом на площади 70 кв.м. Его тушили 25 пожарных и 6 единиц техники. В ходе тушения в доме был обнаружено тело 42-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
«С начала года в республике зарегистрировано около 200 возгораний, в ходе которых 15 граждан, к сожалению, погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности. Не курите в постели, а при утилизации окурков убедитесь, что изделие не продолжает тлеть. Будьте бдительны при эксплуатации печей и электрообогревателей, не допускайте использование неисправного оборудования», - обратились к жителям Бурятии в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Как сообщили в МЧС, там огонь охватил частный дом на площади 70 кв.м. Его тушили 25 пожарных и 6 единиц техники. В ходе тушения в доме был обнаружено тело 42-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
«С начала года в республике зарегистрировано около 200 возгораний, в ходе которых 15 граждан, к сожалению, погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности. Не курите в постели, а при утилизации окурков убедитесь, что изделие не продолжает тлеть. Будьте бдительны при эксплуатации печей и электрообогревателей, не допускайте использование неисправного оборудования», - обратились к жителям Бурятии в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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