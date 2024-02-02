Происшествия 02.02.2024 в 12:26
В Бурятии идут поиски 69-летнего жителя
Мужчину не видели уже с 10 октября 2023 года
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии сообщает о поисках Сергея Алексеевича Ситникова 1954 года рождения. Житель села Новокижингинск Кижингинского района не выходил на связь с близкими уже с 10 октября прошлого года.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
Одежда: серая в клетку куртка-рубашка, синие спортивные брюки, черные галоши, черная шапка.
Инфорг поиска: Валентина 89516231684Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, отряд просит сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"