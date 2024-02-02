В Бурятии идут поиски 69-летнего жителя

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии сообщает о поисках Сергея Алексеевича Ситникова 1954 года рождения. Житель села Новокижингинск Кижингинского района не выходил на связь с близкими уже с 10 октября прошлого года.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Одежда: серая в клетку куртка-рубашка, синие спортивные брюки, черные галоши, черная шапка.







Инфорг поиска: Валентина 89516231684

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, отряд просит сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).