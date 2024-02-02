В полиции Бурятии сообщили детали инцидента с преследованием школьника
В МВД Бурятии прокомментировали ситуацию с преследованием школьника, о которой рассказали в соцсетях сегодня утром. Инцидент случился накануне, 1 февраля.
О случившемся несовершеннолетний сразу сообщил матери. Сотрудники полиции организовали проверку, сейчас устанавливается личность мужчины.
«Поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что её 9-летнего ребенка преследовал неизвестный. По словам мальчика, незнакомца он встретил у подъезда дома на улице Жердева, когда возвращался с тренировки. Мужчина последовал вслед за ним и на одном из этажей потерялся из виду, поскольку школьник ускорил шаг и зашёл в квартиру. В диалог с ребенком гражданин не вступал и не совершал в отношении него противоправных действий»,
- прокомментировали «Номер один» в МВД Бурятии.
Как предостерегают правоохранители, если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям.
«Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами. Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д»,
- добавили в сообщении.
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