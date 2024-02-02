Происшествия 02.02.2024 в 13:08

В полиции Бурятии сообщили детали инцидента с преследованием школьника

Незнакомец повстречался ребенку на улице Жердева
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Текст: Евгения Гармаева
В полиции Бурятии сообщили детали инцидента с преследованием школьника

В МВД Бурятии прокомментировали ситуацию с преследованием школьника, о которой рассказали в соцсетях сегодня утром. Инцидент случился накануне, 1 февраля.

«Поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что её 9-летнего ребенка преследовал неизвестный. По словам мальчика, незнакомца он встретил у подъезда дома на улице Жердева, когда возвращался с тренировки. Мужчина последовал вслед за ним и на одном из этажей потерялся из виду, поскольку школьник ускорил шаг и зашёл в квартиру. В диалог с ребенком гражданин не вступал и не совершал в отношении него противоправных действий»,

- прокомментировали «Номер один» в МВД Бурятии.

О случившемся несовершеннолетний сразу сообщил матери. Сотрудники полиции организовали проверку, сейчас устанавливается личность мужчины.

«Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами. Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д»,

- добавили в сообщении.

Как предостерегают правоохранители, если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям.



Фото: pixabay.com

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