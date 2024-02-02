Происшествия 02.02.2024 в 14:05

В Улан-Удэ по наводке жителей задержали 14 нетрезвых водителей

Один из пойманных оказался в сильнейшем опьянении
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ по наводке жителей задержали 14 нетрезвых водителей

С начала года сотрудники ГИБДД Бурятии задержали 14 нетрезвых водителей, о которых им сообщили бдительные жители. Так, ночью 29 января очевидцы сообщили, что по улице Буйко движется иномарка белого цвета, водитель которой может быть пьян. На место выехал находящийся неподалеку экипаж стражей порядка.

«За рулем автомобиля «Тойота Филдер» находился 45-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе»,

- рассказали в МВД Бурятии.

Днем 30 января в дежурную часть поступил звонок о том, что на автомойку на улице Бабушкина приехал водитель автомашины «Тойота Виш» в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

«Сотрудники Госавтоинспекции связались с бдительным мужчиной, который в результате поехал вслед за нарушителем, и благодаря его информации задержали нетрезвого автомобилиста. Освидетельствование 46-летнего горожанина показало 1,32 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе»,

- добавили в сообщении.

В отношении нарушителей составили административные протоколы за пьяную езду. Их автомобили увезли на специализированную штрафстоянку.   



Фото: Номер один

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ГИБДД пьяные водители

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