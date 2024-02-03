В Бурятии пьяные мужья лишают жен автомобилей

Гришин в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. Интересно, что до дела «о пьяном руле» мужчина ни разу не судим, у него имеется высшее образование и хорошая работа. Также у него на иждивении есть ребенок-инвалид.







Мы уже неоднократно писали о том, как водители, лишенные водительских прав за пьяную езду, снова садятся за руль. Теперь наказание за такое нарушение стало особенно серьезным. Помимо крупных штрафов и принудительных работ зачастую речь идет еще и о конфискации автомобилей. Как выясняется, пострадать от пьянства горе-водителей могут не только они сами, но и ни в чем неповинные люди, например, жены нарушителей.Всего за 2023 год судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления.На днях прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. В суде установили, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), за что он лишен права управления транспортными средствами.Это произошло в ноябре 2023 года, когда мужчина, находясь за рулем автомобиля Honda Freed, был остановлен сотрудниками ГИБДД.- При проверке документов у инспектора возникли основания полагать, что водитель нетрезв, ему предложили пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого тот отказался, - сообщили в прокуратуре республики.Октябрьский районный суд назначил виновному наказание - 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на срок два года. При этом в суде мужчина пояснил, что автомобиль, на котором он совершил преступление, зарегистрирован на его супругу и продан еще до совершения преступления. Якобы просто машину еще не передали покупателю, а деньги за нее в полном объеме пока не внесли.Но суд остался непреклонен. Автомобиль, принадлежащий супруге осужденного, все-таки конфисковали.Похожая история случилась и в Джидинском районе республики. Дмитрия Гришина (имя, фамилия изменены) лишили водительских прав в 2022 году, а уже в марте 2023 года привлекли по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление авто водителем, лишенным права управления ТС) к штрафу в размере 50 000 рублей, который он, не став спорить, полностью оплатил,.По всей видимости, даже эти два инцидента не стали поводом для того, чтобы вновь не искать приключений. В конце прошлого года Гришин, не имея прав, снова сел за руль. Как он позднее пояснит суду, в этот день ему надо было ехать на автовокзал, чтобы забрать посылку. Он уверяет, что сначала хотел ехать на такси, но «такси не отвечало», тогда решил взять у супруги автомобиль марки Nissan AD, предварительно ее об этом предупредив.Как рассказал Гришин, по пути его сотовый телефон упал на коврик автомобиля, он решил его поднять, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль марки Mitsubishi Outlander, принадлежащий его однокласснице. Так как он торопился на автовокзал, то сразу же после ДТП поехал за посылкой, а когда вернулся, одноклассница сообщила, что вызвала сотрудников ГИБДД. Которым он сразу же признался, что не имеет водительского удостоверения. В салоне служебного автомобиля ему разъяснили права под видеосъемку, после чего сотрудник ГИБДД составил протокол задержания транспортного средства.Как пояснил суду «искатель приключений», в браке он состоит с 2005 года. Свой автомобиль Nissan AD супруга приобрела в период брака, в 2022 году. На суде жена подсудимого выступала в качестве свидетеля, она подтвердила, что знала о том, что в тот злополучный день муж одолжил у нее автомобиль.На суде жена Дмитрия Гришина подчеркнула, что автомобиль ей необходим в повседневной жизни, так как она возит ребенка-инвалида, кроме того, в семье есть финансовые сложности. Она попросила судью не забирать ее машину. Но, как и в предыдущем случае, автомобиль конфисковали.«Использование указанного автомобиля в повседневной жизни в целях перевозки ребенка-инвалида препятствием для конфискации не является, поскольку по смыслу уголовного закона применение п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, обстоятельств преступления, смягчающих и отягчающих наказание», - написано в материалах дела.Джидинский районный суд признал Гришина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством (ТС) лицом, лишенным права управления ТС и дважды подвергнутым административному наказанию). Гришину назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев.«Суд считает необходимым вещественное доказательство - автомобиль марки Nissan AD - конфисковать и обратить в собственность государства, поскольку подсудимый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, с использованием указанного автомобиля», - сказано в решении суда.Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»