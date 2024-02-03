Происшествия 03.02.2024 в 08:00
В Бурятии пьяные мужья лишают жен автомобилей
Их конфискуют в собственность государства
Текст: Ольга Лазарева
Мы уже неоднократно писали о том, как водители, лишенные водительских прав за пьяную езду, снова садятся за руль. Теперь наказание за такое нарушение стало особенно серьезным. Помимо крупных штрафов и принудительных работ зачастую речь идет еще и о конфискации автомобилей. Как выясняется, пострадать от пьянства горе-водителей могут не только они сами, но и ни в чем неповинные люди, например, жены нарушителей.
Всего за 2023 год судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления.
На днях прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. В суде установили, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), за что он лишен права управления транспортными средствами.
Это произошло в ноябре 2023 года, когда мужчина, находясь за рулем автомобиля Honda Freed, был остановлен сотрудниками ГИБДД.
- При проверке документов у инспектора возникли основания полагать, что водитель нетрезв, ему предложили пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого тот отказался, - сообщили в прокуратуре республики.
Октябрьский районный суд назначил виновному наказание - 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на срок два года. При этом в суде мужчина пояснил, что автомобиль, на котором он совершил преступление, зарегистрирован на его супругу и продан еще до совершения преступления. Якобы просто машину еще не передали покупателю, а деньги за нее в полном объеме пока не внесли.
Но суд остался непреклонен. Автомобиль, принадлежащий супруге осужденного, все-таки конфисковали.
Похожая история случилась и в Джидинском районе республики. Дмитрия Гришина (имя, фамилия изменены) лишили водительских прав в 2022 году, а уже в марте 2023 года привлекли по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление авто водителем, лишенным права управления ТС) к штрафу в размере 50 000 рублей, который он, не став спорить, полностью оплатил,.
По всей видимости, даже эти два инцидента не стали поводом для того, чтобы вновь не искать приключений. В конце прошлого года Гришин, не имея прав, снова сел за руль. Как он позднее пояснит суду, в этот день ему надо было ехать на автовокзал, чтобы забрать посылку. Он уверяет, что сначала хотел ехать на такси, но «такси не отвечало», тогда решил взять у супруги автомобиль марки Nissan AD, предварительно ее об этом предупредив.
Как рассказал Гришин, по пути его сотовый телефон упал на коврик автомобиля, он решил его поднять, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль марки Mitsubishi Outlander, принадлежащий его однокласснице. Так как он торопился на автовокзал, то сразу же после ДТП поехал за посылкой, а когда вернулся, одноклассница сообщила, что вызвала сотрудников ГИБДД. Которым он сразу же признался, что не имеет водительского удостоверения. В салоне служебного автомобиля ему разъяснили права под видеосъемку, после чего сотрудник ГИБДД составил протокол задержания транспортного средства.
Как пояснил суду «искатель приключений», в браке он состоит с 2005 года. Свой автомобиль Nissan AD супруга приобрела в период брака, в 2022 году. На суде жена подсудимого выступала в качестве свидетеля, она подтвердила, что знала о том, что в тот злополучный день муж одолжил у нее автомобиль.
На суде жена Дмитрия Гришина подчеркнула, что автомобиль ей необходим в повседневной жизни, так как она возит ребенка-инвалида, кроме того, в семье есть финансовые сложности. Она попросила судью не забирать ее машину. Но, как и в предыдущем случае, автомобиль конфисковали.
«Использование указанного автомобиля в повседневной жизни в целях перевозки ребенка-инвалида препятствием для конфискации не является, поскольку по смыслу уголовного закона применение п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, обстоятельств преступления, смягчающих и отягчающих наказание», - написано в материалах дела.
Джидинский районный суд признал Гришина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством (ТС) лицом, лишенным права управления ТС и дважды подвергнутым административному наказанию). Гришину назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев.
«Суд считает необходимым вещественное доказательство - автомобиль марки Nissan AD - конфисковать и обратить в собственность государства, поскольку подсудимый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, с использованием указанного автомобиля», - сказано в решении суда.
Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Всего за 2023 год судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления.
На днях прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. В суде установили, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), за что он лишен права управления транспортными средствами.
Это произошло в ноябре 2023 года, когда мужчина, находясь за рулем автомобиля Honda Freed, был остановлен сотрудниками ГИБДД.
- При проверке документов у инспектора возникли основания полагать, что водитель нетрезв, ему предложили пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого тот отказался, - сообщили в прокуратуре республики.
Октябрьский районный суд назначил виновному наказание - 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на срок два года. При этом в суде мужчина пояснил, что автомобиль, на котором он совершил преступление, зарегистрирован на его супругу и продан еще до совершения преступления. Якобы просто машину еще не передали покупателю, а деньги за нее в полном объеме пока не внесли.
Но суд остался непреклонен. Автомобиль, принадлежащий супруге осужденного, все-таки конфисковали.
Похожая история случилась и в Джидинском районе республики. Дмитрия Гришина (имя, фамилия изменены) лишили водительских прав в 2022 году, а уже в марте 2023 года привлекли по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление авто водителем, лишенным права управления ТС) к штрафу в размере 50 000 рублей, который он, не став спорить, полностью оплатил,.
По всей видимости, даже эти два инцидента не стали поводом для того, чтобы вновь не искать приключений. В конце прошлого года Гришин, не имея прав, снова сел за руль. Как он позднее пояснит суду, в этот день ему надо было ехать на автовокзал, чтобы забрать посылку. Он уверяет, что сначала хотел ехать на такси, но «такси не отвечало», тогда решил взять у супруги автомобиль марки Nissan AD, предварительно ее об этом предупредив.
Как рассказал Гришин, по пути его сотовый телефон упал на коврик автомобиля, он решил его поднять, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль марки Mitsubishi Outlander, принадлежащий его однокласснице. Так как он торопился на автовокзал, то сразу же после ДТП поехал за посылкой, а когда вернулся, одноклассница сообщила, что вызвала сотрудников ГИБДД. Которым он сразу же признался, что не имеет водительского удостоверения. В салоне служебного автомобиля ему разъяснили права под видеосъемку, после чего сотрудник ГИБДД составил протокол задержания транспортного средства.
Как пояснил суду «искатель приключений», в браке он состоит с 2005 года. Свой автомобиль Nissan AD супруга приобрела в период брака, в 2022 году. На суде жена подсудимого выступала в качестве свидетеля, она подтвердила, что знала о том, что в тот злополучный день муж одолжил у нее автомобиль.
Гришин в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. Интересно, что до дела «о пьяном руле» мужчина ни разу не судим, у него имеется высшее образование и хорошая работа. Также у него на иждивении есть ребенок-инвалид.
«Использование указанного автомобиля в повседневной жизни в целях перевозки ребенка-инвалида препятствием для конфискации не является, поскольку по смыслу уголовного закона применение п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, обстоятельств преступления, смягчающих и отягчающих наказание», - написано в материалах дела.
Джидинский районный суд признал Гришина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством (ТС) лицом, лишенным права управления ТС и дважды подвергнутым административному наказанию). Гришину назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев.
«Суд считает необходимым вещественное доказательство - автомобиль марки Nissan AD - конфисковать и обратить в собственность государства, поскольку подсудимый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, с использованием указанного автомобиля», - сказано в решении суда.
Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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