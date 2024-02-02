Происшествия 02.02.2024 в 16:29
До министра культуры Бурятии добрались мошенники
Они создали ложную страницу с ее данными
Текст: Евгения Гармаева
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в своем официальном телеграм-канале сообщила, что от ее лица орудуют мошенники.
«Дорогие друзья! Злоумышленники создали ложную виртуальную копию моего аккаунта с моим именем в телеграмм и пишут знакомым с разными просьбами. Прошу не реагировать и отправить жалобу на этот аккаунт. Или при случае странных просьб, сообщить мне лично»,
- написала Соелма Дагаева.
Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в ноябре 2023 года в поле зрения аферистов попал министр туризма республики Алдара Доржиева. До него мошенники создали фейковый аккаунт председателя Хурала Бурятии Владимира Павлова, а также мэра города Игоря Шутенкова.
Фото: Номер один