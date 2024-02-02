До министра культуры Бурятии добрались мошенники

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в своем официальном телеграм-канале сообщила, что от ее лица орудуют мошенники.

«Дорогие друзья! Злоумышленники создали ложную виртуальную копию моего аккаунта с моим именем в телеграмм и пишут знакомым с разными просьбами. Прошу не реагировать и отправить жалобу на этот аккаунт. Или при случае странных просьб, сообщить мне лично»,



- написала Соелма Дагаева.

