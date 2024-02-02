Происшествия 02.02.2024 в 16:47

В Улан-Удэ за январь разбили пять фонарных столбов и светофор

Сейчас их восстанавливают специалисты «Горсвета»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ за январь разбили пять фонарных столбов и светофор

За январь в Улан-Удэ сбили пять сбитых опор наружного освещения и одну светофорную стойку. Все повреждения восстановили специалисты. Для сравнения, за весь 2023 год заменили 23 поврежденные опоры и три светофорные стойки, сообщили в МБУ «Горсвет».

«Восстановление опор после ДТП – это внеплановая, сложная и трудоемкая работа. В ней задействована специализированная техника: автокран, автовышка, буроям, грузовик и три электромонтёра. В зимнее время на замену опоры уходит больше времени, так как перед бурением ямы грунт нужно отогреть»,

- рассказал Роман Инкижинов, главный инженер МБУ «Горсвет».

Автомобилистов просят быть внимательнее и помнить, что водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры.

О фактах повреждения опор или о проблемах с наружным освещением горожане могут сообщать в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по тел.: 43-26-44.


Фото: администрация Улан-Удэ

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