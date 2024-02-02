Происшествия 02.02.2024 в 17:05

Житель Бурятии сбегал за ружьем, чтобы застрелить двоюродного брата

Расправа над родственником произошла на фоне пьяной ссоры
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии сбегал за ружьем, чтобы застрелить двоюродного брата
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, 16 декабря 2023 года в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки с родственниками в доме у дяди в селе Закалтус. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений у него произошла ссора с двоюродным братом, переросшая в потасовку. После нее разозленный мужчина выбежал из жилища, сходил домой за охотничьим ружьем, вернулся с ним обратно и выстрелил с близкого расстояния в грудь родственнику. От полученных ран тот скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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