Происшествия 03.02.2024 в 08:28

Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*

Фигуранты дела взяты под стражу сроком на два месяца
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Текст: Андрей Константинов
Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*
31 января Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следователя СЧ СУ МВД Бурятии и вынес постановления о взятии под стражу четырех жителей Гусиноозерска. Как сообщили в пресс-службе суда, всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в экстремистской организации, деятельность которой запрещена. По версии следствия, обвиняемые входили в криминальное движение, известное как «АУЕ», которое в 2020 году признали экстремистским и запретили на территории страны.

Как уточнили в суде, фигуранты дела взяты под стражу сроком на два месяца. Постановления об их аресте еще не вступили в законную силу.

Отметим, минимальным наказанием по ч.2 ст. 282.2 является штраф в размере 300 тысяч рублей. Максимальным – лишение свободы на срок 6 лет.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

Фото: «Номер один»
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