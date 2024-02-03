Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*

Как уточнили в суде, фигуранты дела взяты под стражу сроком на два месяца. Постановления об их аресте еще не вступили в законную силу.





Отметим, минимальным наказанием по ч.2 ст. 282.2 является штраф в размере 300 тысяч рублей. Максимальным – лишение свободы на срок 6 лет.



31 января Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следователя СЧ СУ МВД Бурятии и вынес постановления о взятии под стражу четырех жителей Гусиноозерска. Как сообщили в пресс-службе суда, всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в экстремистской организации, деятельность которой запрещена. По версии следствия, обвиняемые входили в криминальное движение, известное как «АУЕ», которое в 2020 году признали экстремистским и запретили на территории страны.*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории РоссииФото: «Номер один»