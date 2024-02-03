Происшествия 03.02.2024 в 09:24

В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников

Пожилая женщина уже готовилась перечислить деньги аферистам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников
Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 1 февраля менеджер по работе с клиентами одного из банков Улан-Удэ направлялся домой после окончания рабочего дня. В холле банка он увидел пожилую женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат. Сотрудник предложил помощь, но гражданка отказалась. В этот момент мужчина заметил, что гражданка разговаривает по телефону с неизвестным номером в мессенджере. Задав несколько вопросов пенсионерке, он понял, что женщина ведет диалог с мошенником, который убеждает ее перевести средства на «безопасный счет». Тогда мужчина вызвал полицию.

«Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с сотрудником банка убедили гражданку, что она находится под влиянием мошенников. После разъяснительной беседы женщина прекратила попытки совершить перевод. Уже в отделе полиции пенсионерка рассказала дознавателю, что с ней связались, якобы, представители Центробанка и сообщили, что неизвестный пытается похитить деньги с ее банковского счета. Мошенники убедили гражданку снять сбережения в банкомате в отделении банка на ул. Гагарина и рекомендовали осуществить перевод через банкомат другого банка на ул. Ленина. Там бдительный сотрудник и поспешил на помощь пенсионерке, предотвратив преступление. Средства в размере 200 тысяч рублей сохранены», - рассказали в МВД Бурятии.

Начальник УМВД России по Улан-Удэ Баир Галданов вручил сотруднику банка благодарность и поблагодарил его за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления.

Фото: МВД Бурятии
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии оператора связи повторно оштрафовали из-за звонка мошенников
03.02.2024 в 09:55
Бурятия за шесть лет построила самое большое количество школ и детских садов в России
03.02.2024 в 09:35
В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников
03.02.2024 в 09:24
Жители Монголии получили дивиденды
03.02.2024 в 09:13
Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*
03.02.2024 в 08:28
В Бурятии пьяные мужья лишают жен автомобилей
03.02.2024 в 08:00
Жители Бурятии ловят преступников
03.02.2024 в 07:00
Глава Бурятии потребовал от энергетиков обеспечить надежное электроснабжение республики
02.02.2024 в 21:02
Председатель ВАРК: «Мы поддерживаем нашего Президента»
02.02.2024 в 19:46
В Бурятии потушили пожар в котельной дацана
02.02.2024 в 17:14
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Бурятии оператора связи повторно оштрафовали из-за звонка мошенников
Компания не приняла меры к блокировке звонка с измененного абонентского номера
03.02.2024 в 09:55
Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*
Фигуранты дела взяты под стражу сроком на два месяца
03.02.2024 в 08:28
В Бурятии пьяные мужья лишают жен автомобилей
Их конфискуют в собственность государства
03.02.2024 в 08:00
В Бурятии потушили пожар в котельной дацана
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки
02.02.2024 в 17:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru