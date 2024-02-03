В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников

Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 1 февраля менеджер по работе с клиентами одного из банков Улан-Удэ направлялся домой после окончания рабочего дня. В холле банка он увидел пожилую женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат. Сотрудник предложил помощь, но гражданка отказалась. В этот момент мужчина заметил, что гражданка разговаривает по телефону с неизвестным номером в мессенджере. Задав несколько вопросов пенсионерке, он понял, что женщина ведет диалог с мошенником, который убеждает ее перевести средства на «безопасный счет». Тогда мужчина вызвал полицию.«Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с сотрудником банка убедили гражданку, что она находится под влиянием мошенников. После разъяснительной беседы женщина прекратила попытки совершить перевод. Уже в отделе полиции пенсионерка рассказала дознавателю, что с ней связались, якобы, представители Центробанка и сообщили, что неизвестный пытается похитить деньги с ее банковского счета. Мошенники убедили гражданку снять сбережения в банкомате в отделении банка на ул. Гагарина и рекомендовали осуществить перевод через банкомат другого банка на ул. Ленина. Там бдительный сотрудник и поспешил на помощь пенсионерке, предотвратив преступление. Средства в размере 200 тысяч рублей сохранены», - рассказали в МВД Бурятии.Начальник УМВД России по Улан-Удэ Баир Галданов вручил сотруднику банка благодарность и поблагодарил его за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления.Фото: МВД Бурятии