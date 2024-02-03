В Бурятии оператора связи повторно оштрафовали из-за звонка мошенников

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 262 жителя республики (+ 72 за последнюю неделю). Причиненный аферистами ущерб составил 54,2 млн рублей (+ 15 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В ведомстве также сообщили о привлечении к ответственности оператора сотовой связи в рамках расследования одного из уголовных дел. Как рассказали в прокуратуре, в марте 2023 года женщине позвонил «сотрудник» правоохранительных органов. По требованию звонившего она перевела 300 тыс. рублей на указанные им счета.«Установлено, что указанное телефонное соединение было инициировано с сети оператора связи, осуществляющего деятельность за пределами государства. Вопреки требованиям Федерального закона «О связи» российская сотовая компания, осуществляя телефонное соединение, не приняла меры к блокировке звонка с измененного абонентского номера», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура возбудила в отношении оператора дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ). По результатам его рассмотрения суд оштрафовал компанию на 600 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, в январе 2024 года эта же сотовая компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Фото: «Номер один»