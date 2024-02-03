В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

В Улан-Удэ полиция разыскивает 14-летнего Дмитрия Шмидта, который утром 2 февраля ушел из дома на улице Сахьяновой и не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост 140-145 см, глаза голубые, волосы русые.Был одет: куртка синяя до колен с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки серые с зелеными полосками и шапка чёрные.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).