Происшествия 03.02.2024 в 11:43

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

2 февраля несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
В Улан-Удэ полиция разыскивает 14-летнего Дмитрия Шмидта, который утром 2 февраля ушел из дома на улице Сахьяновой и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост 140-145 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: куртка синяя до колен с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки серые с зелеными полосками и шапка чёрные.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).

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