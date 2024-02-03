В Бурятии молодой сельчанин обманул банк

В Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Джидинского района, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.Как сообщили в МВД Бурятии, в июне 2022 года парню на телефон пришло сообщение от банка с информацией о возможности получения кредита и одобренной сумме. Молодого человека предложение заинтересовало, и в режиме онлайн он оформил два займа на общую сумму в 60 тысяч рублей, указав в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.Сельчанин солгал, что работает на ферме, а его заработная плата составляет 25 тысяч рублей. В действительности же постоянного источника дохода он не имел. Позже в отделении банка в райцентре парень забрал кредитную карту, куда были перечислены средства, и потратил их на личные нужды.Ни одного платежа по кредитам молодой человек не внёс. В августе 2023 года представитель банка обратился в полицию.«Противоправные действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырех месяцев», - сообщили в МВД.В полиции также отметили, что ранее молодой человек был судим за наркопреступление.Фото: «Номер один»