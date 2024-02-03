Происшествия 03.02.2024 в 15:23

В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком

Малыш поступил в ДРКБ с серьезным обморожением
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком
Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина взяла на контроль происшествие с 9-месячным ребенком, случившимся в Прибайкальском районе. Ранее в соцсетях сообщалось, что в поселке Турунтаево молодая мать оставила двоих детей в доме одних. Старший мальчик, которому всего 4 года, вышел на улицу в поисках мамы, при этом взяв на руки едва одетого 9-месячного брата. Но удержать малыша на руках он не смог и уронил его в снег. В результате тот получил обморожения.

Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ДРКБ, малыш сейчас находится в отделении анестезиологии и реанимации. Угрозы его жизни нет, оперативного вмешательства не требуется.

«Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Какая-либо помощь со стороны жителей республики не требуется», - сообщают в чате.

По словам Натальи Ганькиной, старший мальчик сейчас находится в социальном учреждении.

«С начала года это уже второе серьезное ЧП с детьми в Прибайкальском районе. Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики», - сообщила она.

Фото: pixabay.com
Теги
ребенок

Все новости

В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком
03.02.2024 в 15:23
В Бурятии молодой сельчанин обманул банк
03.02.2024 в 15:07
В улан-удэнской колонии будут шить обмундирование для танкистов
03.02.2024 в 14:34
Мошенники создали фейковую страницу главы Бурятии в телеграме
03.02.2024 в 13:38
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
03.02.2024 в 11:43
В Бурятии оператора связи повторно оштрафовали из-за звонка мошенников
03.02.2024 в 09:55
Бурятия за шесть лет построила самое большое количество школ и детских садов в России
03.02.2024 в 09:35
В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников
03.02.2024 в 09:24
Жители Монголии получили дивиденды
03.02.2024 в 09:13
Четырех жителей Бурятии арестовали за участие в АУЕ*
03.02.2024 в 08:28
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Бурятии молодой сельчанин обманул банк
Парень взял два кредита, но возвращать деньги не стал
03.02.2024 в 15:07
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
2 февраля несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся
03.02.2024 в 11:43
В Бурятии оператора связи повторно оштрафовали из-за звонка мошенников
Компания не приняла меры к блокировке звонка с измененного абонентского номера
03.02.2024 в 09:55
В Улан-Удэ банковский работник спас пенсионерку от мошенников
Пожилая женщина уже готовилась перечислить деньги аферистам
03.02.2024 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru