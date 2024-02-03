В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком

Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина взяла на контроль происшествие с 9-месячным ребенком, случившимся в Прибайкальском районе. Ранее в соцсетях сообщалось, что в поселке Турунтаево молодая мать оставила двоих детей в доме одних. Старший мальчик, которому всего 4 года, вышел на улицу в поисках мамы, при этом взяв на руки едва одетого 9-месячного брата. Но удержать малыша на руках он не смог и уронил его в снег. В результате тот получил обморожения.Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ДРКБ, малыш сейчас находится в отделении анестезиологии и реанимации. Угрозы его жизни нет, оперативного вмешательства не требуется.«Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Какая-либо помощь со стороны жителей республики не требуется», - сообщают в чате.По словам Натальи Ганькиной, старший мальчик сейчас находится в социальном учреждении.«С начала года это уже второе серьезное ЧП с детьми в Прибайкальском районе. Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики», - сообщила она.Фото: pixabay.com