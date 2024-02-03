Происшествия 03.02.2024 в 18:17

На строящемся ГОКе в Бурятии раскрыли преступную схему

Операцию по разоблачению злоумышленников провели полиция и ФСБ
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Текст: Андрей Константинов
На строящемся ГОКе в Бурятии раскрыли преступную схему
В Следственном комитете Бурятии сообщили о расследовании уголовного дела в отношении специалиста по безопасности дорожного движения отдела охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям крупной горнорудной компании. Он обвиняется п. «б», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, сопряженное с их вымогательством).

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый выполнял в компании управленческие функции в сфере безопасности дорожного движения и осуществлял контроль за транспортом других организаций, передвигавшихся по территории строящегося горно-обогатительного комбината. В августе 2023 года он потребовал от представителей двух фирм-подрядчиков, заключить контракты на предрейсовые осмотры их транспорта со своим знакомым и ежемесячно оплачивать данные услуги. Предприниматели вынужденно согласились с его требованиям, заключили договора и в дальнейшем перечисляли по ним деньги. При этом техосмотр их транспорта в действительности не проводился. За несколько месяцев знакомый обвиняемого, выступающий в качестве посредника в указанной преступной схеме, получили от предпринимателей более 250 тысяч рублей. Часть денег он оставил себе, а оставшуюся сумму передал обвиняемому.

«Преступление выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБ и ПК МВД Бурятии и УФСБ по РБ. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. В отношении посредника в коммерческом подкупе также возбуждено и расследуется уголовное дело», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: «Номер один»
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