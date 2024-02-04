В Бурятии к расследованию происшествия с ребенком подключилась прокуратура
Вечером 31 января в дежурную часть ОМВД России по Прибайкальскому району поступило телефонное сообщение из медучреждения о том, что в больницу госпитализирован 9-месячный ребенок с признаками обморожения конечностей.
Напомним, инцидент произошел в селе Турунтаево. Где молодая мать оставила двоих детей в доме одних. Старший мальчик, которому всего 4 года, вышел на улицу в поисках мамы, при этом взяв на руки едва одетого 9-месячного брата. Но удержать малыша на руках он не смог и уронил его в снег. В результате тот получил обморожения верхних и нижних конечностей.
По данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент ребенок находится на лечении в медицинском учреждении города Улан-Удэ.
Стоит отметить, что проверку так же проводит и Прокуратура Прибайкальского района.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования,В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, надлежащему исполнению законными представителями родительских обязанностей.
- сообщили в ведомстве.
9-месячному ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Какая-либо поддержка со стороны жителей республики не требуется. Старший мальчик находится в социальном учреждении.
С начала года это уже второе серьезное ЧП с детьми в Прибайкальском районе. Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики,
- Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
Фото: Номер один