Происшествия 04.02.2024 в 12:19

В Бурятии к расследованию происшествия с ребенком подключилась прокуратура

Ранее 9-месячный малыш поступил в ДРКБ с серьезным обморожением
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Текст: Номер один
В Бурятии к расследованию происшествия с ребенком подключилась прокуратура

Вечером 31 января в дежурную часть ОМВД России по Прибайкальскому району поступило телефонное сообщение из медучреждения о том, что в больницу госпитализирован 9-месячный ребенок с признаками обморожения конечностей.

Напомним, инцидент произошел в селе Турунтаево. Где молодая мать оставила двоих детей в доме одних. Старший мальчик, которому всего 4 года, вышел на улицу в поисках мамы, при этом взяв на руки едва одетого 9-месячного брата. Но удержать малыша на руках он не смог и уронил его в снег. В результате тот получил обморожения верхних и нижних конечностей.

По данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент ребенок находится на лечении в медицинском учреждении города Улан-Удэ.

Стоит отметить, что проверку так же проводит и Прокуратура Прибайкальского района.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования,

- сообщили в ведомстве.
В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, надлежащему исполнению законными представителями родительских обязанностей.

С начала года это уже второе серьезное ЧП с детьми в Прибайкальском районе. Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики,

- Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
9-месячному ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Какая-либо поддержка со стороны жителей республики не требуется. Старший мальчик находится в социальном учреждении.



Фото: Номер один 
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