В Бурятии спасатели эвакуировали альпиниста

Сегодня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, в местности р. Кынгырга, у водопада получил травму 39-летний мужчина.

Как оказалось, пострадавший в компании пяти человек занимался альпинизмом. Он поднимался вверх по замерзшему водопаду, поскользнулся и упал вниз. В момент падания мужчина повредил ногу.

Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС на травмированную ногу наложили шину. Совместными усилиями спасателей и альпинистов, с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан и передали его бригаде врачей.

Фото: Номер один