Происшествия 04.02.2024 в 12:55

В Бурятии спасатели эвакуировали альпиниста

Мужчина повредил ногу карабкаясь по замерзшему водопаду
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии спасатели эвакуировали альпиниста

Сегодня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, в местности р. Кынгырга, у водопада получил травму 39-летний мужчина.

Как оказалось, пострадавший в компании пяти человек занимался альпинизмом. Он поднимался вверх по замерзшему водопаду, поскользнулся и упал вниз. В момент падания мужчина повредил ногу.

Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС на травмированную ногу наложили шину. Совместными усилиями спасателей и альпинистов, с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан и передали его бригаде врачей.

 

Фото: Номер один

Теги
зима тункинский район спасение

Все новости

В Бурятии спасатели эвакуировали альпиниста
04.02.2024 в 12:55
В Бурятии к расследованию происшествия с ребенком подключилась прокуратура
04.02.2024 в 12:19
Улан-Удэ посчитали городом, недружественным к котам и собакам
04.02.2024 в 08:00
Многоэтажки Улан-Удэ спасет управдом
04.02.2024 в 07:00
На строящемся ГОКе в Бурятии раскрыли преступную схему
03.02.2024 в 18:17
В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком
03.02.2024 в 15:23
В Бурятии молодой сельчанин обманул банк
03.02.2024 в 15:07
В улан-удэнской колонии будут шить обмундирование для танкистов
03.02.2024 в 14:34
Мошенники создали фейковую страницу главы Бурятии в телеграме
03.02.2024 в 13:38
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
03.02.2024 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Бурятии к расследованию происшествия с ребенком подключилась прокуратура
Ранее 9-месячный малыш поступил в ДРКБ с серьезным обморожением
04.02.2024 в 12:19
На строящемся ГОКе в Бурятии раскрыли преступную схему
Операцию по разоблачению злоумышленников провели полиция и ФСБ
03.02.2024 в 18:17
В Бурятии расследуют происшествие с 9-месячным ребенком
Малыш поступил в ДРКБ с серьезным обморожением
03.02.2024 в 15:23
В Бурятии молодой сельчанин обманул банк
Парень взял два кредита, но возвращать деньги не стал
03.02.2024 в 15:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru