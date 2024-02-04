В Бурятии участились случаи возгорания автомобилей

МЧС России по Республике Бурятия сообщает, что в регионе значительно участились случаи возгорания автомобилей.

За эту неделю сотрудниками экстренного ведомства было потушено 8 транспортных средств. В большинстве случаев причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

С наступлением морозов возгорания автомобилей и гаражей происходят чаще, чем обычно. Пренебрегая правилами пожарной безопасности автомобилисты, как правило расплачиваются своим имуществом, а иногда и здоровьем,

- МЧС России по Республике Бурятия.

Специалисты МЧС России напоминают жителям и гостям республики о необходимости соблюдения мер безопасности: пожарная безопасность транспортного средства, в первую очередь, зависит от самих автовладельцев.

Минимизировать риски поможет регулярная профилактика. Своевременно обслуживайте машину на специализированных автосервисах у специалистов, следите за её техническим состоянием имейте в автомобиле углекислотный огнетушитель, и самое главное, научитесь им пользоваться.

Напомним, за 2023 год в Бурятии загорелось более 100 автомобилей. Основными причинами стали нарушение правил эксплуатации транспортных средств, аварийный режим работы электрооборудования и неисправность электрической проводки автомобиля.

В автомобиле следует иметь огнетушитель, рекомендуем размещать его в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Использовать его можно для самостоятельного тушения небольшого огня, если же появилось большое пламя, нужно как можно быстрее покинуть опасную зону,

- дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Екатерина Теслева.

При обнаружении возгорания или признаков горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) необходимо сразу сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону «101».





Фото: МЧС России по РБ.













