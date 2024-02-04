Происшествия 04.02.2024 в 14:34

В Бурятии подросток спас друга, попавшего под поезд

Школьник не услышал приближающийся состав и лишился обеих ног
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии подросток спас друга, попавшего под поезд

В середине января парень по имени Сергей переходил железнодорожные пути и не услышал приближающийся состав. Поезд снес подростка, но тот несмотря на шок - дозвонился до друга и попросил о помощи.

Илья ответил на звонок и поспешил к месту происшествия. Там парень увидел покалеченного Сергея, снял ремень, перетянул ноги. После чего подоспела скорая помощь и госпитализировала подростка на носилках.

Cepeжa нa тoт мoмeнт уже пoтepял бoльшe пoлoвины крови. У него случился гeмoppaгичecкий шoк. В конечном итоге он получил тяжелую травму - ампутацию обеих нижних конечностей. Одну ногу Сергей потерял на уровне голени, другую на уровне бедра. Операция длилась несколько часов, после чего он впал в кому почти на неделю.

 

Фото: Номер один

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