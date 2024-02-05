Происшествия 05.02.2024 в 09:07

В Бурятии на мать обмороженного ребенка завели уголовное дело

Женщине грозит до трех лет лишения свободы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на мать обмороженного ребенка завели уголовное дело
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жительницы Прибайкальского района, чей 9-месячный ребенок получил обморожения. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними). Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года лишения свободы.

Как рассказали в следственном ведомстве, женщина проживала в Турунтаево с двумя маленькими сыновьями в возрасте 4 лет и 9 месяцев. 31 января она оставила детей одних в доме и на длительное время ушла к знакомой. Позже старший ребенок, взяв малыша на руки, покинул жилище в поисках матери. Дети долгое время находились на морозе без теплой одежды, пока их увидел мужчина, ехавший мимо на автомобиле. Он подобрал детей и отвез их к родственнице. Позже 9-месячного мальчика госпитализировали с обморожением конечностей.      

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, проверкой происшествия также занимается прокуратура Бурятии и Уполномоченная по правам детей Наталья Ганькина. Она рассказала, что с начала года это уже второе серьезное ЧП с детьми в Прибайкальском районе.

«Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики», - сообщила омбудсмен.

Фото: «Номер один»
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