В Улан-Удэ будут судить жестокого насильника

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в нескольких покушениях на убийство, а также двух покушениях на изнасилование и одном изнасиловании.Напомним, речь идет о громкой серии нападений на горожанок, прокатившихся по Улан-Удэ в 2016 году. Маньяк действовал по одному сценарию – нападал на женщин со спины с камнем или молотком в руках. Своих жертв он не щадил – бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им зверств злоумышленнику было всего 23 года.Первое из нападений произошло 16 апреля 2016 года примерно в 10 часов вечера возле перекрестка дорог по улице Сахьяновой и Жердева. Недалеко находится водонапорная башня из красного кирпича. Девушка шла там одна, как внезапно получила удар по голове. Затем мужчина оттащил ее в кусты, где изнасиловал.Второе нападение случилось через два месяца – 14 июня около часа ночи в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова. Молодая девушка спешила на встречу к своему возлюбленному, который пригласил ее в кафе и шел навстречу. Они должны были увидеть друг друга буквально через 100 метров. Но в злосчастном проулке на нее напал неизвестный. Сначала он притворился, что идет мимо во встречном направлении, а затем резко развернулся, рванул в ее сторону и несколько раз ударил молотком по голове. После этого начал раздевать жертву, но его спугнули прохожие. Насильник скрылся.Третье нападение произошло 24 декабря того же года около 11 часов 20 минут ночи во дворе дома 74 по улице Жердева. Там нелюдь набросился со спины на возвращавшуюся с работы женщину – также нанес ей удары тяжелым предметом по голове и потащил к гаражам неподалеку. Пока он раздевал несчастную, она очнулась и закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий. Испугавшись, маньяк убежал.Маньяка искали несколько лет, но выйти на его след удалось только в 2023 году. На тот момент мужчина служил в рядах Росгвардии.«Изобличить и задержать злоумышленника удалось благодаря кропотливому труду наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Республике Бурятия. После задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и полностью признал вину», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии