Происшествия 05.02.2024 в 09:58

В Бурятии разрастается дело о хищениях на строительстве школы

За дешевый бетон придется отвечать работнику Управления капстроительства
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разрастается дело о хищениях на строительстве школы
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он подозревается в халатности при приемке документов от строителей скандальной школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Там, как считает следствие, за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили 35 млн. рублей.

Как рассказали в следственном ведомстве, с марта 2022 года подозреваемый осуществлял строительный контроль за возведением здания школы. Он подписал акты о приемке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения о качестве бетона, использованного подрядчиком во время строительства. На основании подписанных документов на счета застройщика были перечислены 35 млн. рублей. В действительности же на объекте использовался бетон другого класса и прочности, что создало опасность обрушения здания.

«Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей причинен ущерб бюджету в особо крупном размере», - пришли к выводу следователи.

Преступление было выявлено в ходе проверки, которую на объекте провела прокуратура Бурятии. В надзорном ведомстве отметили, что к дисциплинарной ответственности в виде выговора также привлечен начальник Управления капитального строительства.

Напомним, ранее в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве был арестован Солбон Дашицыренов - директор компании «Витим», которая занималась строительством этой школы. Также обыски прошли в доме бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева. По данным некоторых СМИ, Солбон Дашицыренов является лишь номинальным владельцем «Витима», а реальным хозяином фирмы называют Тушина Доржиева – сына экс-председателя Хурала.

Фото: Минстрой Бурятии
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хищение школа

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