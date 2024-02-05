Происшествия 05.02.2024 в 09:58
В Бурятии разрастается дело о хищениях на строительстве школы
За дешевый бетон придется отвечать работнику Управления капстроительства
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он подозревается в халатности при приемке документов от строителей скандальной школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Там, как считает следствие, за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили 35 млн. рублей.
Как рассказали в следственном ведомстве, с марта 2022 года подозреваемый осуществлял строительный контроль за возведением здания школы. Он подписал акты о приемке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения о качестве бетона, использованного подрядчиком во время строительства. На основании подписанных документов на счета застройщика были перечислены 35 млн. рублей. В действительности же на объекте использовался бетон другого класса и прочности, что создало опасность обрушения здания.
«Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей причинен ущерб бюджету в особо крупном размере», - пришли к выводу следователи.
Преступление было выявлено в ходе проверки, которую на объекте провела прокуратура Бурятии. В надзорном ведомстве отметили, что к дисциплинарной ответственности в виде выговора также привлечен начальник Управления капитального строительства.
Напомним, ранее в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве был арестован Солбон Дашицыренов - директор компании «Витим», которая занималась строительством этой школы. Также обыски прошли в доме бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева. По данным некоторых СМИ, Солбон Дашицыренов является лишь номинальным владельцем «Витима», а реальным хозяином фирмы называют Тушина Доржиева – сына экс-председателя Хурала.
Фото: Минстрой Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, с марта 2022 года подозреваемый осуществлял строительный контроль за возведением здания школы. Он подписал акты о приемке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения о качестве бетона, использованного подрядчиком во время строительства. На основании подписанных документов на счета застройщика были перечислены 35 млн. рублей. В действительности же на объекте использовался бетон другого класса и прочности, что создало опасность обрушения здания.
«Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей причинен ущерб бюджету в особо крупном размере», - пришли к выводу следователи.
Преступление было выявлено в ходе проверки, которую на объекте провела прокуратура Бурятии. В надзорном ведомстве отметили, что к дисциплинарной ответственности в виде выговора также привлечен начальник Управления капитального строительства.
Напомним, ранее в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве был арестован Солбон Дашицыренов - директор компании «Витим», которая занималась строительством этой школы. Также обыски прошли в доме бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева. По данным некоторых СМИ, Солбон Дашицыренов является лишь номинальным владельцем «Витима», а реальным хозяином фирмы называют Тушина Доржиева – сына экс-председателя Хурала.
Фото: Минстрой Бурятии