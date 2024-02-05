Происшествия 05.02.2024 в 12:34

Бурятия показала резкий рост погибших на пожарах

Число травмированных тоже подскочило
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия показала резкий рост погибших на пожарах
В текущем году в республике зафиксировано 218 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на один случай больше. Но количество погибших составило 15, что в три раза выше аналогичного показателя 2023 года. Что касается лиц, получивших при пожаре травмы различной степени тяжести, их зафиксировано 19 - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего количества пожаров около половины пришлось на Улан-Удэ.

Люди на территории Бурятии гибнут при обстоятельствах, которые легко было предотвратить. Так, в Турунтаево хозяйка дома, растопив печь, уснула. Вылетевшие искры попали на пол перед печкой на лежавшие дрова, начался пожар. В Улан-Удэ от раскалившейся печи загорелась деревянная перегородка, которая была поблизости. В Танхое нетрезвый мужчина уснул с горящей сигаретой и задохнулся в угарном газе, который выделился при возгорании. Дом был 4-квартирный, только благодаря быстрой реакции соседей и пожарных он не распространился на соседние жилища.

Недавно в Улан-Удэ из-за неосторожного курения случилось возгорание пола в квартире. По предварительным данным, окурок упал в щель в полу.

К сожалению, большую отрицательную роль играет алкоголь. 85 процентов граждан, погибших в Бурятии на пожарах, были пьяны. Спасатели вновь призывают жителей республики к соблюдению простых мер пожарной безопасности. Осмотрите печи на предмет щелей, прогораний дымохода. Проверьте электропроводку. Следует использовать только сертифицированные электроприборы. Перед печкой обязательно надо иметь негорючий притопочный лист. Не оставляйте огонь без надзора. Особое внимание уделяйте детям.

Фото: МЧС Бурятии
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