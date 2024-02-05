В Улан-Удэ пьяный мужчина хвастался наркотиками перед посетителями бара

Ночью в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о подозрительном мужчине в одном из питейных заведений. Пьяный посетитель рассказывал всем окружающим, что у него есть наркотики. Сотрудники вневедомственной охраны подъехали к бару и на выходе задержали гражданина, у которого из кармана на толстовке выпирал пакет.«В ходе установления личности и осмотра задержанный сознался, что при нем есть запрещенные вещества и выложил на капот служебного автомобиля полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем, его масса составила около 300 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии