Происшествия 05.02.2024 в 12:46
В Улан-Удэ пьяный мужчина хвастался наркотиками перед посетителями бара
О подозрительном гражданине сообщили в правоохранительные органы
Текст: Андрей Константинов
Ночью в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о подозрительном мужчине в одном из питейных заведений. Пьяный посетитель рассказывал всем окружающим, что у него есть наркотики. Сотрудники вневедомственной охраны подъехали к бару и на выходе задержали гражданина, у которого из кармана на толстовке выпирал пакет.
«В ходе установления личности и осмотра задержанный сознался, что при нем есть запрещенные вещества и выложил на капот служебного автомобиля полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем, его масса составила около 300 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В ходе установления личности и осмотра задержанный сознался, что при нем есть запрещенные вещества и выложил на капот служебного автомобиля полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем, его масса составила около 300 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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