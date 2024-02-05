Происшествия 05.02.2024 в 14:58

В Улан-Удэ пьяного водителя остановили только простреленные колеса

Нарушитель до последнего пытался удрать от полицейских
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяного водителя остановили только простреленные колеса
Вечером 1 февраля на улице Бабушкина в Улан-Удэ экипаж ГИБДД заметил автомобиль «Тойота Ипсум», который выезжал на встречную полосу. На требование об остановке водитель не отреагировал и лишь увеличил скорость.

«Правоохранители организовали преследование. На неоднократные требования инспекторов ДПС остановиться нарушитель не реагировал и продолжал движение. За пределами населенного пункта автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Сделав предупредительный выстрел, сотрудник полиции произвел серию прицельных выстрелов по колесам машины. Автомобиль остановился только после их повреждения», - рассказали детали погони в МВД Бурятии

За рулем иномарки находился 38-летний улан-удэнец. Его освидетельствование показало, что мужчина пьян.

«В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку. По факту правомерности применения табельного оружия будет проведена служебная проверка. Предварительно, его применение было правомерно», - сообщили в МВД.



Фото и видео: МВД Бурятии
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