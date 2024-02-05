Происшествия 05.02.2024 в 15:27

В Бурятии задержали не отличающихся интеллектом воров

Парни похитили абсолютно ненужные вещи, «засветив» себя на камеру
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали не отличающихся интеллектом воров
В поселке Таксимо Муйского района оперативники раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов, совершенную в ночь с 12 на 13 января. Причиненный злоумышленниками ущерб составил около 38 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, по подозрению в краже задержаны трое местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет, старший из которых ранее работал в организации. Распивая спиртное с приятелями в кафе, он и предложил похитить имущество из расположенной неподалеку точки доставки.

Молодой человек уверял, что они останутся незамеченными: беспрепятственно пройдут в помещение, отключат электрические рубильники и видеокамеры, о расположении которых он знал, и вынесут товар. Товарищи согласились, и вся компания пошла на дело.

Взломав служебный вход, парни проникли в пункт выдачи заказов, откуда похитили 41 наименование продукции. Товары в упаковках молодые люди сложили в две большие коробки. Одну из них они осмотрели вблизи точки доставки и, не обнаружив для себя ничего ценного, там и бросили. Второй коробкой занялись на следующий день и по той же причине избавились от неё, выкинув в мусорный бак.

Примечательно, что во время кражи инициатор преступления по ошибке выключил свет не в точке доставки, а в находящейся этажом выше гостинице. Благодаря этому его лицо попало на камеру видеонаблюдения до того, как оборудование перестало работать. Это в том числе способствовало раскрытию преступления.

«В содеянном подозреваемые признались. Двое из них – студенты колледжей, старший – трудоустроен. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон и умышленное причинение лёгкой степени вреда здоровью. Но тогда за примирением сторон уголовное дело было прекращено», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Причиненный ущерб злоумышленники возместили.

Фото: «Номер один»
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кража

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