В Бурятии задержали не отличающихся интеллектом воров

В поселке Таксимо Муйского района оперативники раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов, совершенную в ночь с 12 на 13 января. Причиненный злоумышленниками ущерб составил около 38 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, по подозрению в краже задержаны трое местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет, старший из которых ранее работал в организации. Распивая спиртное с приятелями в кафе, он и предложил похитить имущество из расположенной неподалеку точки доставки.Молодой человек уверял, что они останутся незамеченными: беспрепятственно пройдут в помещение, отключат электрические рубильники и видеокамеры, о расположении которых он знал, и вынесут товар. Товарищи согласились, и вся компания пошла на дело.Взломав служебный вход, парни проникли в пункт выдачи заказов, откуда похитили 41 наименование продукции. Товары в упаковках молодые люди сложили в две большие коробки. Одну из них они осмотрели вблизи точки доставки и, не обнаружив для себя ничего ценного, там и бросили. Второй коробкой занялись на следующий день и по той же причине избавились от неё, выкинув в мусорный бак.Примечательно, что во время кражи инициатор преступления по ошибке выключил свет не в точке доставки, а в находящейся этажом выше гостинице. Благодаря этому его лицо попало на камеру видеонаблюдения до того, как оборудование перестало работать. Это в том числе способствовало раскрытию преступления.«В содеянном подозреваемые признались. Двое из них – студенты колледжей, старший – трудоустроен. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон и умышленное причинение лёгкой степени вреда здоровью. Но тогда за примирением сторон уголовное дело было прекращено», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Причиненный ущерб злоумышленники возместили.Фото: «Номер один»