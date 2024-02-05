Происшествия 05.02.2024 в 16:02

Движение в пригороде Улан-Удэ застопорилось из-за двух ДТП подряд

Объехать попавшие в аварии машины невозможно
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Текст: Андрей Константинов
Движение в пригороде Улан-Удэ застопорилось из-за двух ДТП подряд
В районе поселка Исток на федеральной трассе «Байкал» перекрыто движение по полосе в сторону Иркутска. Там с разницей в 15 минут произошли два ДТП – сначала на правой полосе, а потом и на левой.

Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», в 15:00 там столкнулись фура «ДАФ» и «Хонда Фит», ехавшие в попутном направлении. Спустя 15 минут на второй полосе столкнулись еще один «Фит» и ГАЗ-«вакуумка».

ДТП обошлись без пострадавших. Однако объехать попавшие в аварии машины долгое время было невозможно, из-за чего образовалась большая пробка. Как уточнили в чате, движение по дороге возобновилось только около 16 часов.

Фото: «Иволга-инфо.24/7»

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