Движение в пригороде Улан-Удэ застопорилось из-за двух ДТП подряд

В районе поселка Исток на федеральной трассе «Байкал» перекрыто движение по полосе в сторону Иркутска. Там с разницей в 15 минут произошли два ДТП – сначала на правой полосе, а потом и на левой.Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», в 15:00 там столкнулись фура «ДАФ» и «Хонда Фит», ехавшие в попутном направлении. Спустя 15 минут на второй полосе столкнулись еще один «Фит» и ГАЗ-«вакуумка».ДТП обошлись без пострадавших. Однако объехать попавшие в аварии машины долгое время было невозможно, из-за чего образовалась большая пробка. Как уточнили в чате, движение по дороге возобновилось только около 16 часов.Фото: «Иволга-инфо.24/7»