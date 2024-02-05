Происшествия 05.02.2024 в 17:18

В Бурятии пассажир поезда во время остановки успел стащить палатку

Злоумышленника задержали, когда он уже ехал по Иркутской области
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пассажир поезда во время остановки успел стащить палатку
В полицию Северобайкальска поступило заявление о краже палатки стоимостью 7 тысяч рублей из торговой точки на территории вещевого рынка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как рассказали в МВД Бурятии, полицейские изъяли запись с уличной камеры видеонаблюдения торговой организации. На кадрах было видно, как злоумышленник, проходя мимо магазина ковров и вынесенных на улицу стеллажей с товарами, забрал палатку. Позже выяснилось, что он – пассажир одного из поездов, остановившихся в Северобайкальске. Ориентировку на злоумышленника передали наружным нарядам, а также сотрудникам линейного отдела полиции.

«На одной из станций в Иркутской области 33-летний житель Алтайского края был задержан транспортными полицейскими и передан оперативникам Северобайкальска. Похищенная палатка у него изъята», - сообщили в МВД.

Мужчина рассказал правоохранителям, что возвращался домой из Амурской области, где находился на заработках. Во время остановки в Северобайкальске он пообедал в расположенном неподалеку от вокзала кафе, а на обратной дороге прихватил выставленный на продажу товар.

Как выяснилось, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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