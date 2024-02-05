В Бурятии пассажир поезда во время остановки успел стащить палатку

В полицию Северобайкальска поступило заявление о краже палатки стоимостью 7 тысяч рублей из торговой точки на территории вещевого рынка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.Как рассказали в МВД Бурятии, полицейские изъяли запись с уличной камеры видеонаблюдения торговой организации. На кадрах было видно, как злоумышленник, проходя мимо магазина ковров и вынесенных на улицу стеллажей с товарами, забрал палатку. Позже выяснилось, что он – пассажир одного из поездов, остановившихся в Северобайкальске. Ориентировку на злоумышленника передали наружным нарядам, а также сотрудникам линейного отдела полиции.«На одной из станций в Иркутской области 33-летний житель Алтайского края был задержан транспортными полицейскими и передан оперативникам Северобайкальска. Похищенная палатка у него изъята», - сообщили в МВД.Мужчина рассказал правоохранителям, что возвращался домой из Амурской области, где находился на заработках. Во время остановки в Северобайкальске он пообедал в расположенном неподалеку от вокзала кафе, а на обратной дороге прихватил выставленный на продажу товар.Как выяснилось, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»