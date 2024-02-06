Происшествия 06.02.2024 в 09:22

Жители Бурятии самостоятельно поймали серийного вора

Злоумышленник несколько дней похищал инструменты и имущество в строящемся доме
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии самостоятельно поймали серийного вора
В Бурятии полиция расследует уголовные дела в отношении 51-летнего жителя села Нижний Саянтуй, подозреваемого в кражах. Как рассказали в МВД Бурятии, в начале января ранее неоднократно судимый мужчина похитил болгарку и электролобзик у знакомой, проживающей в одном из дачных товариществ. Инструменты он попросил на время, но не вернул их, а продал на одном из рынков города. Звонки потерпевшей подозреваемый игнорировал и всячески избегал контакта с ней.

Спустя пару недель злоумышленник совершил еще одну кражу. В течение трех дней он наведывался в строящийся дом в том же ДНТ. Полагая, что хозяева жилища проживают на другом адресе, гражданин в дневное время выносил из помещения стройинструменты и другое имущество: набор автомобильных ключей, автокрепления для перевозки лыж, которые затем за бесценок сдавал в ломбард.

При очередной такой «вылазке» подозреваемого заметили соседи, которые позвонили хозяевам строящегося дома. Те выехали на место и совместно с соседями настигли и задержали злоумышленника. Мужчина со сварочным аппаратом и компрессором для накачки шин в мешке в это время как раз спешно покидал окрестности. Граждане вызвали полицию и передали жулика прибывшим стражам порядка.

«Похищенные из строящегося дома вещи полицейские изъяли, в том числе, из ломбарда, куда их сбыл подозреваемый. По двум фактам краж в отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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кража

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