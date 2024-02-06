Происшествия 06.02.2024 в 11:02

В Бурятии кот стал жертвой пожара в райцентре

Люди не пострадали – они успели покинуть загоревшийся дом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии кот стал жертвой пожара в райцентре
Ночью 6 февраля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в селе Иволгинск. К месту вызова был направлен дежурный караул 24-ой пожарной части 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 МЧС.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения на 5-м этаже дома наблюдалось сильное задымление, очаг возгорания находился внутри одной из квартир. До прибытия пожарных из задымлённого здания самостоятельно смогли эвакуироваться 20 человек, в том числе двое детей. Возгорание было ликвидировано в течение 49 минут», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара в коридоре квартиры обгорели стена и потолок на общей площади 8 кв.м., в дыму задохнулся кот. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: «Номер один»
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