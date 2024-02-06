В Улан-Удэ «заминировали» Дом печати

Сегодня утром в Улан-Удэ поступило анонимное сообщение об угрозе минирования здания Дома печати на ул. Каландаришвили. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию журналистов.«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии