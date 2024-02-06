Происшествия 06.02.2024 в 11:26
В Улан-Удэ «заминировали» Дом печати
Всех журналистов пришлось эвакуировать
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в Улан-Удэ поступило анонимное сообщение об угрозе минирования здания Дома печати на ул. Каландаришвили. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию журналистов.
«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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