В Бурятии забывчивая женщина едва не задохнулась в дыму

Вечером 5 февраля в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме в селе Курумкан. К месту вызова был направлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарного подразделения внутри дома наблюдалось плотное задымление, открытого возгорания не было. В ходе разведки пожарный обнаружил 33-летнюю хозяйку квартиры, которая была без сознания. Женщину эвакуировали на улицу и передали работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, задымление возникло из-за того, что женщина, затопив печь, не открыла заслонку дымовой трубы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС