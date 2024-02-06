В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





На 292-м км федеральной трассы «Байкал» в районе Мантурихи введено реверсивное движение. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там столкнулись фура и внедорожник.«Водитель фуры, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с автомобилем Land Rover. В ДТП пострадавших нет», - рассказали в чате.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»