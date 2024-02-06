Происшествия 06.02.2024 в 14:15
В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе
В районе Мантурихи столкнулись фура и внедорожник
Текст: Андрей Константинов
На 292-м км федеральной трассы «Байкал» в районе Мантурихи введено реверсивное движение. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там столкнулись фура и внедорожник.
«Водитель фуры, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с автомобилем Land Rover. В ДТП пострадавших нет», - рассказали в чате.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
«Водитель фуры, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с автомобилем Land Rover. В ДТП пострадавших нет», - рассказали в чате.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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