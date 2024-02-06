Происшествия 06.02.2024 в 17:26

Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилого дядю

Бросив родственника умирать в подъезде, мужчина ушел спать
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилого дядю
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 1 ноября 2023 года обвиняемый пришел в гости к пожилому дяде, проживавшему в квартире одного из домов на улице Терешковой. Вместе они стали распивать спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения родственники поссорились. В ходе конфликта гость сильно избил дядю в квартире, а затем и в подъезде, после чего оставил его на лестничной клетке, вернулся в жилище и уснул. Потерпевший вскоре скончался от полученных травм.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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