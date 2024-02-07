В Улан-Удэ 58-летний мужчина попросил знакомых подвезти его с пятью мешками наркотических средств

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).В ходе судебного разбирательства установлено, что дважды судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств мужчина в ноябре 2023 года собрал верхушечные части растения конопли общей массой более 22 килограммов в высушенном состоянии и хранил их вблизи места сбора в 5 полимерных мешках.- После чего он попросил своих знакомых, не осведомлённых о его преступных намерениях, перевезти мешки к нему домой в г. Улан-Удэ. Однако, автомобиль, в котором перевозились наркотические средства, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, после чего наркотик был изъят, - сообщают в прокуратуре Бурятии.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор не вступил в законную силу.