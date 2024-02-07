Происшествия 07.02.2024 в 09:17

В Улан-Удэ 58-летний мужчина попросил знакомых подвезти его с пятью мешками наркотических средств

О том, что было в мешках им стало известно, когда машину остановили сотрудники ДПС

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ 58-летний мужчина попросил знакомых подвезти его с пятью мешками наркотических средств
Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).
В ходе судебного разбирательства установлено, что дважды судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств мужчина в ноябре 2023 года собрал верхушечные части растения конопли общей массой более 22 килограммов в высушенном состоянии и хранил их вблизи места сбора в 5 полимерных мешках. 

- После чего он попросил своих знакомых, не осведомлённых о его преступных намерениях, перевезти мешки к нему домой в г. Улан-Удэ. Однако, автомобиль, в котором перевозились наркотические средства, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, после чего наркотик был изъят, - сообщают в прокуратуре Бурятии. 

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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