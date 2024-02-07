В Бурятии водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»

Два ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, около трех часов дня на трассе неподалеку от Гусиноозерска 40-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21061». В результате аварии 62-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.Спустя час на ул. Радикальцева в Улан-Удэ 67-летний водитель автомобиля «Тойота Пассо» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомашиной «Хонда Фрид». В результате аварии 11-летний пассажир «Хонды» получил ушибы. Медицинскую помощь ему оказали на месте.Фото: ГИБДД Бурятии