В Бурятии вандалы разгромили стелу

На въезде в село Пестерево Тарбагатайского района вандалы уничтожили стелу, установленную местными жителями на собственные средства. Сейчас по данному факту готовится заявление в полицию.«Земляки, если вы стали очевидцем данного преступления или вам известна информация о совершивших его лицах, обратитесь с в администрацию поселения Тарбагатайское», - обратились к местным жителям в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7».Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»