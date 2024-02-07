Происшествия 07.02.2024 в 11:20

В Бурятии вандалы разгромили стелу

Местные жители установили её на собственные средства
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вандалы разгромили стелу
На въезде в село Пестерево Тарбагатайского района вандалы уничтожили стелу, установленную местными жителями на собственные средства. Сейчас по данному факту готовится заявление в полицию.

«Земляки, если вы стали очевидцем данного преступления или вам известна информация о совершивших его лицах, обратитесь с в администрацию поселения Тарбагатайское», - обратились к местным жителям в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
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