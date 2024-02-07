В Бурятии работник фермерского хозяйства обокрал своих коллег

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в октябре прошлого года.Злоумышленник – 38-летний работник крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) – подозревается в трех фактах противоправных деяний.Ночью 19 октября он, распивая спиртное в компании проживающих на территории КФХ в с. Гурульба коллег, похитил сотовый телефон у одного из них. Во время застолья он взял гаджет у собутыльника, но не вернул, воспользовавшись тем, что тот от выпитого уснул.Приехав на другую точку организации в с. Поселье, рядом с которой он проживал вместе с остальными рабочими, подозреваемый совершил кражу из гаражного бокса предприятия бензопилы и шуруповерта. А после на принадлежащем КФХ грузовике отправился в магазин за дополнительной порцией алкоголя: угнать машину не составило труда – в замке был ключ зажигания. На обратной дороге автомобиль заглох, поэтому, оставив её, он вызвал такси, за поездку на котором расплатился похищенными стройинструментами.Мобильное устройство коллеги, предоставленное тому во временное пользование хозяином предприятия, злоумышленник сдал в скупку.Отметим, в КФХ мужчина устроился месяц назад. Противоправные деяния он совершил во время нахождения нанявшего его индивидуального предпринимателя в другом районе. После содеянного подозреваемый не вышел на работу и стал скрываться от правоохранителей.Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, - сообщает МВД Бурятии.Фото: Pixabay.com