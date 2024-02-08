В Бурятии заключенный заработал новый срок незадолго до освобождения

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК-1 в Гусиноозерске. Он подозревается в даче взятки.Как сообщили в следственном ведомстве, в декабре 2023 года, незадолго освобождения, подозреваемый решил подкупить кого-либо из сотрудников колонии, чтобы незаконно получить от него мобильный телефон. С его помощью он хотел позвонить приятелям и сообщить им о своем скором выходе на свободу. Для этого он передал записку одному из сотрудников, в которой написал, что готов заплатить за телефон 50 тыс. рублей, и в дальнейшем при встречах активно пытался склонить его к преступлению.Однако сотрудник колонии сразу уведомил руководство о попытке подкупа. Позже через другого заключенного подозреваемый организовал ему передачу денег и телефона за пределами колонии. Встреча с посредниками в середине января прошла под контролем оперативников отдела собственной безопасности УФСИН, и факт передачи взятки был зафиксирован.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы. За совершение указанного преступления предусмотрено уголовное наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки», - рассказали в Следственном комитете.Фото: «Номер один»