Происшествия 08.02.2024 в 09:39
В Бурятии пенсионер на «Оке» врезался в грузовик
Пожилого мужчину госпитализировали с травмами
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 7 февраля на автодороге в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Ока» ехал со стороны Улан-Удэ в направлении Турунтаево. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где врезался в микрогрузовик «Тойота Дюна», перевозивший дрова. В результате аварии водитель «Оки» получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП