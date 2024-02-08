Происшествия 08.02.2024 в 09:39

В Бурятии пенсионер на «Оке» врезался в грузовик

Пожилого мужчину госпитализировали с травмами
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионер на «Оке» врезался в грузовик
ДТП произошло днем 7 февраля на автодороге в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Ока» ехал со стороны Улан-Удэ в направлении Турунтаево. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где врезался в микрогрузовик «Тойота Дюна», перевозивший дрова. В результате аварии водитель «Оки» получил травмы и был госпитализирован.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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