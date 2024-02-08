Происшествия 08.02.2024 в 09:53
В Улан-Удэ бомж с велосипедом вызвал подозрение у росгвардейцев
Мужчину задержали, оказалось, что байк он украл
Текст: Андрей Константинов
Как рассказали в Росгвардии Бурятии, в ходе патрулирования улиц Улан-Удэ сотрудники группы задержания обратили внимание на подозрительного мужчину неопрятного вида, который катил велосипед, предназначенный для активного летнего отдыха. Росгвардейцы остановили его для установления личности.
Мужчина заметно нервничал и на вопрос, откуда у него велосипед, ответить затруднился. Росгвардейцы установили, что задержанный является бомжом. Как выяснилось, накануне он ночевал в одном из подъездов жилого дома на ул. Приречная, а утром, уходя, похитил в тамбуре велосипед.
«41-летнего мужчину доставили с похищенным в полицию. Позже в отдел с заявлением о краже обратился и потерпевший. Стоимость украденного велосипеда он оценил в 12 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
Мужчина заметно нервничал и на вопрос, откуда у него велосипед, ответить затруднился. Росгвардейцы установили, что задержанный является бомжом. Как выяснилось, накануне он ночевал в одном из подъездов жилого дома на ул. Приречная, а утром, уходя, похитил в тамбуре велосипед.
«41-летнего мужчину доставили с похищенным в полицию. Позже в отдел с заявлением о краже обратился и потерпевший. Стоимость украденного велосипеда он оценил в 12 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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