В Улан-Удэ бомж с велосипедом вызвал подозрение у росгвардейцев

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, в ходе патрулирования улиц Улан-Удэ сотрудники группы задержания обратили внимание на подозрительного мужчину неопрятного вида, который катил велосипед, предназначенный для активного летнего отдыха. Росгвардейцы остановили его для установления личности.Мужчина заметно нервничал и на вопрос, откуда у него велосипед, ответить затруднился. Росгвардейцы установили, что задержанный является бомжом. Как выяснилось, накануне он ночевал в одном из подъездов жилого дома на ул. Приречная, а утром, уходя, похитил в тамбуре велосипед.«41-летнего мужчину доставили с похищенным в полицию. Позже в отдел с заявлением о краже обратился и потерпевший. Стоимость украденного велосипеда он оценил в 12 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии