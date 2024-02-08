Происшествия 08.02.2024 в 11:12
Житель Бурятии погиб из-за непотушенной сигареты
Возгорание произошло в двухквартирном доме в поселке Усть-Баргузин
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме на ул. Гагарина в поселке Усть-Баргузин. На место происшествия выехал пожарный расчет.
«Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 40-летнего мужчину без признаков жизни. Площадь пожара составила 6 кв. м», - сообщили в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Фото: МЧС Бурятии
«Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 40-летнего мужчину без признаков жизни. Площадь пожара составила 6 кв. м», - сообщили в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Фото: МЧС Бурятии
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