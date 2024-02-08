Житель Бурятии погиб из-за непотушенной сигареты

Сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме на ул. Гагарина в поселке Усть-Баргузин. На место происшествия выехал пожарный расчет.«Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 40-летнего мужчину без признаков жизни. Площадь пожара составила 6 кв. м», - сообщили в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.Фото: МЧС Бурятии