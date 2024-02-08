В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника

На станции Северобайкальск женщину отстранили от поездки за нахождение в поезде в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирка в пути следования употребляла спиртное, на замечания проводника вагона не реагировала. Будучи в состоянии опьянения, мешала проезду других граждан.На станции Северобайкальск ей было отказано в проезде. На нарушительницу составлен протокол по ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ее задержали.Оказалось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.ст. 20.21, а также по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), однако должных выводов для себя не сделала и вновь нарушила общественный порядок.В линейном отделе с гражданкой проведена профилактическая беседа о правилах поведения в общественных местах.Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил проезда на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.