Происшествия 08.02.2024 в 11:55
В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
Затем в пьяном виде хулиганка стала мешать другим пассажирам
Текст: Ольга Лазарева
На станции Северобайкальск женщину отстранили от поездки за нахождение в поезде в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирка в пути следования употребляла спиртное, на замечания проводника вагона не реагировала. Будучи в состоянии опьянения, мешала проезду других граждан.
На станции Северобайкальск ей было отказано в проезде. На нарушительницу составлен протокол по ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ее задержали.
Оказалось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.ст. 20.21, а также по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), однако должных выводов для себя не сделала и вновь нарушила общественный порядок.
В линейном отделе с гражданкой проведена профилактическая беседа о правилах поведения в общественных местах.
Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил проезда на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.
На станции Северобайкальск ей было отказано в проезде. На нарушительницу составлен протокол по ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ее задержали.
Оказалось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.ст. 20.21, а также по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), однако должных выводов для себя не сделала и вновь нарушила общественный порядок.
В линейном отделе с гражданкой проведена профилактическая беседа о правилах поведения в общественных местах.
Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил проезда на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.
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