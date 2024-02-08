Происшествия 08.02.2024 в 12:11
В Бурятии вновь произошел пожар в дацане
На этот раз огонь вспыхнул на территории буддийского храма в Дулане
Текст: Андрей Константинов
В селе Дулан Кабанского района Бурятии произошел пожар в отдельно стоящем здании на территории Байкальского дацана.
«В тушении задействованы сотрудники пожарной части и добровольная пожарная команда — 7 человек и 3 единицы техники», - сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Отметим, это уже третий пожар в религиозных учреждениях республики за последнее время. Так, 2 февраля в Селенгинском районе горела котельная Загустайского дацана. А ночью 5 февраля в селе Бичура произошло возгорание в христианской церкви веры евангельской.
Фото: МЧС Бурятии
«В тушении задействованы сотрудники пожарной части и добровольная пожарная команда — 7 человек и 3 единицы техники», - сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Отметим, это уже третий пожар в религиозных учреждениях республики за последнее время. Так, 2 февраля в Селенгинском районе горела котельная Загустайского дацана. А ночью 5 февраля в селе Бичура произошло возгорание в христианской церкви веры евангельской.
Фото: МЧС Бурятии
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