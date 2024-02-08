Происшествия 08.02.2024 в 14:02
В Улан-Удэ служебно-розыскная собака Гертруда снова обнаружила преступника
Мужчина прятал наркотики в сигаретной пачке
Текст: Ольга Лазарева
Сотрудниками транспортной полиции в помещении железнодорожного вокзала станции Улан-Удэ был остановлен житель Бичурского района Республики Бурятия 1967 г.р. На мужчину сигнальной позой указала служебно-розыскная собака Гертруда.
При личном досмотре у злоумышленника в левом кармане куртки была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находится пакетик с табаком. По результатам экспертизы оказалось, что изъятая масса является табаком, перемешанным с гашишным маслом весом почти полтора грамма. Мужчина, уже судимый ранее за незаконный оборот наркотических средств, был привлечен в уголовной ответственности по ч.1 ст. 228 УК РФ. Впоследствии в ходе неотложного обыска служебная собака Гертруда помогла оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО обнаружить по месту жительства фигуранта мешок с растительной массой с характерным запахом конопли.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом более 2,1 кг. Мужчина рассказал, что изъятое принадлежит его знакомому, который был незамедлительно установлен и задержан правоохранителями. Второй задержанный – местный житель 1979 г.р. рассказал полицейским, что собрал марихуану по месту жительства для личного потребления, без цели сбыта.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, мы уже писали об овчарке Гертруде, которая удивляет как преступников, так и правоохранителей своими навыками. Собака уже побила все рекорды по успешному поиску наркотиков. Интересно, что она не просто дает особенный знак, указывая на возможного нарушителя, а еще и подсказывает людям в погонах, где именно нужно искать.
- Собака показывает своим поведением, что обнаружила что-то. В основном садится. Иногда ложится. Если, например, вещество в кармане, то она сядет. Если в носке или ботинке – то Гертруда ложится, показывая нам - то, что мы ищем, находится на небольшой высоте (ниже пояса), - рассказывал «Номер один» кинолог Олег Миронов.
При личном досмотре у злоумышленника в левом кармане куртки была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находится пакетик с табаком. По результатам экспертизы оказалось, что изъятая масса является табаком, перемешанным с гашишным маслом весом почти полтора грамма. Мужчина, уже судимый ранее за незаконный оборот наркотических средств, был привлечен в уголовной ответственности по ч.1 ст. 228 УК РФ. Впоследствии в ходе неотложного обыска служебная собака Гертруда помогла оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО обнаружить по месту жительства фигуранта мешок с растительной массой с характерным запахом конопли.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом более 2,1 кг. Мужчина рассказал, что изъятое принадлежит его знакомому, который был незамедлительно установлен и задержан правоохранителями. Второй задержанный – местный житель 1979 г.р. рассказал полицейским, что собрал марихуану по месту жительства для личного потребления, без цели сбыта.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, мы уже писали об овчарке Гертруде, которая удивляет как преступников, так и правоохранителей своими навыками. Собака уже побила все рекорды по успешному поиску наркотиков. Интересно, что она не просто дает особенный знак, указывая на возможного нарушителя, а еще и подсказывает людям в погонах, где именно нужно искать.
- Собака показывает своим поведением, что обнаружила что-то. В основном садится. Иногда ложится. Если, например, вещество в кармане, то она сядет. Если в носке или ботинке – то Гертруда ложится, показывая нам - то, что мы ищем, находится на небольшой высоте (ниже пояса), - рассказывал «Номер один» кинолог Олег Миронов.
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