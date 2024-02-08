Происшествия 08.02.2024 в 14:21
В Бурятии потушили пожар в дацане
Люди не пострадали, а реликвии успели спасти
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании на территории Байкальского дацана в селе Дулан. Сейчас там продолжаются работы по проливке, сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7». В общей сложности огнем было охвачено 80 кв. метров здания.
Как рассказал ширээтэ лама Байкальского дацана, сегодня на территории храма должен был пройти обряд «Дугжууба». Однако из-за пожара проведение обряда отменено.
«Обращаюсь к землякам, тем, кто хотел сегодня посетить Бакальский дацан и принять участие в обряде, не приезжать. Тесто и салфетки, приготовленные на Дугжууба, сожгите дома. К счастью, в момент возгорания в дацане никого не было. Из книг и реликвий ничего не пострадало - все успели спасти. Успели вынести святые книги Ганжур, статую Будды. Конечно, само здание пострадало, будет нужен капитальный ремонт. Крышу всю менять, стены. Главное, что все живы и здоровы», - рассказал Жаргал лама.
Он также отметил, что благодаря оперативным действиям местного населения, пожарной части и добровольной пожарной команды удалось не допустить распространения огня на другие постройки и потушить возгорание.
Фото: Кабанск-инфо.24/7
Как рассказал ширээтэ лама Байкальского дацана, сегодня на территории храма должен был пройти обряд «Дугжууба». Однако из-за пожара проведение обряда отменено.
«Обращаюсь к землякам, тем, кто хотел сегодня посетить Бакальский дацан и принять участие в обряде, не приезжать. Тесто и салфетки, приготовленные на Дугжууба, сожгите дома. К счастью, в момент возгорания в дацане никого не было. Из книг и реликвий ничего не пострадало - все успели спасти. Успели вынести святые книги Ганжур, статую Будды. Конечно, само здание пострадало, будет нужен капитальный ремонт. Крышу всю менять, стены. Главное, что все живы и здоровы», - рассказал Жаргал лама.
Он также отметил, что благодаря оперативным действиям местного населения, пожарной части и добровольной пожарной команды удалось не допустить распространения огня на другие постройки и потушить возгорание.
Фото: Кабанск-инфо.24/7
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