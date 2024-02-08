Происшествия 08.02.2024 в 14:48
В Бурятии раскрыли подробности дела ауешников*
Сторонники экстремистского движения пытались установить свои порядки в колонии
Текст: Андрей Константинов
Несколько дней назад «Номер один» сообщил об аресте четырех мужчин, которых обвиняли по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ - участие в экстремистской организации. По версии следствия, обвиняемые входили в криминальное движение, известное как «АУЕ»*, которое в 2020 году признали экстремистским и запретили на территории страны.
Сегодня в МВД Бурятии раскрыли подробности этого дела.
«Расследованием предварительно установлено, что с мая 2022 года по январь 2024 года обвиняемые участвовали в экстремистской деятельности криминальной субкультуры. Для приобщения осужденных исправительной колонии №1 в Гусиноозерске к идеям, укладу, правилам и понятиям, пропагандируемым данным движением, они неоднократно организовывали сбор и передачу продуктов, сигарет и др. Между собой и другими заключенными злоумышленники пытались навязать свою систему взаимодействия – проведение учета прибывающих заключенных в учреждение, порядок взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций между заключенными и администрацией пенитенциарного учреждения, принятия решений в проблемных ситуациях», - сообщили в полиции.
Помимо этого, сообщники налаживали систему передачи писем между осужденными в ИК №1 и других колоний, организовывали доставку запрещенных предметов в места лишения свободы.
«В ходе обыска в исправительном учреждении обнаружены фрагменты листов с записями. Допрошены двое свидетелей из числа лиц, ранее отбывающих наказание в данной исправительной колонии», - добавили в МВД.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась оперативниками УУР МВД Бурятии совместно с сотрудниками УФСИНа. В их задержании помогали бойцы спецподразделений Росгвардии.
*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
Фото и видео: МВД Бурятии
Сегодня в МВД Бурятии раскрыли подробности этого дела.
«Расследованием предварительно установлено, что с мая 2022 года по январь 2024 года обвиняемые участвовали в экстремистской деятельности криминальной субкультуры. Для приобщения осужденных исправительной колонии №1 в Гусиноозерске к идеям, укладу, правилам и понятиям, пропагандируемым данным движением, они неоднократно организовывали сбор и передачу продуктов, сигарет и др. Между собой и другими заключенными злоумышленники пытались навязать свою систему взаимодействия – проведение учета прибывающих заключенных в учреждение, порядок взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций между заключенными и администрацией пенитенциарного учреждения, принятия решений в проблемных ситуациях», - сообщили в полиции.
Помимо этого, сообщники налаживали систему передачи писем между осужденными в ИК №1 и других колоний, организовывали доставку запрещенных предметов в места лишения свободы.
«В ходе обыска в исправительном учреждении обнаружены фрагменты листов с записями. Допрошены двое свидетелей из числа лиц, ранее отбывающих наказание в данной исправительной колонии», - добавили в МВД.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась оперативниками УУР МВД Бурятии совместно с сотрудниками УФСИНа. В их задержании помогали бойцы спецподразделений Росгвардии.
Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
Фото и видео: МВД Бурятии
Тегиэкстремизм